Körfez petrol üretimini onarmaya çalışıyor

İran , ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Basra Körfezi'ndeki ait Lavan Adası'nda bulunan petrol rafinerisini onarmaya çalıştığını açıkladı. Rafinerinin 2 ay içinde savaş öncesi kapasitesinin yüzde 70-80'ine ulaşacağı duyruldu. İran basınına konuşan Petrol Bakan Yardımcısı ve İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi İcra Direktörü Muhammed Sadık Azimifer, Lavan Petrol Rafinerisi'nin 2 ay içerisinde savaştan önceki kapasitesinin yüzde 70-80'ine ulaşacağını belirtti. Azimifer, gelecek 10 gün içinde de tesisin yeniden faaliyete geçeceğini söyledi.

Lavan Adası'nda bulunan Lavan Petrol Rafinerisi tesisi, İran ile ABD arasında varılan ateşkese rağmen 8 Nisan'da saldırıya uğramış ve rafineride patlama meydana gelmişti.

UMMAN İHALE AÇTI, SUUDİ ARABİSTAN BORU HATTINDAN TAŞIMAYI ARTIRDI

Umman Enerji Bakanlığı, hem yatırım çekmek hem de hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla 5 yeni petrol ve doğalgaz imtiyaz bloğu için ihale başlattı.

Suudi Arabistan da yaptığı açıklamada, Doğu-Batı boru hattı üzerinden günlük yaklaşık 7 milyon varil tam petrol pompalama kapasitesini yeniden sağladığını belirtti.

Bakanlık, İran çatışması sırasında saldırılardan etkilenen enerji tesislerinin ve boru hattının iyileştiğini ve operasyonel kapasitelerinin yeniden sağlandığını söyledi.