Körfez ülkeleri alarma geçti! Radyasyon ve kimyasal silah senaryoları masada

İran İsrail çatışmasında tansiyon yükselirken Körfez ülkeleri, özellikle kimyasal ve nükleer silah tehditleri dahil olmak üzere, potansiyel bir yayılmaya karşı acil durum hazırlıklarına hız kazandırıyor.

Şarkul Avsat'a konuşan Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jassem al-Budaiwi, son önlemleri anlattı.

Al-Budaiwi, "Çeşitli acil durum senaryolarına karşı üye devletler arasındaki koordinasyon gelişmiş seviyelere ulaştı. Kimyasal, biyolojik ve radyolojik silahlara karşı hazırlık da buna dahil" dedi.

Genel sekreter, karmaşık çevre ve radyasyon görüntüleme sistemleri tarafından desteklenen, bölgesel acil durum merkezi aracılığıyla ortak yapılan hazırlıklara dikkat çekti.

"RADYOLOJİK DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLMEDİ"

Altı konsey üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Katar ve Bahreyn, ortak müdahale tatbikatları da gerçekleştiriyor.

İhtiyati bir adım olarak konsey, kötüleşen bölgesel güvenlik ortamı ışığında acil müdahale merkezini kısmen aktive etti. Al-Budaiwi bugüne kadar herhangi bir radyolojik düzensizlik tespit edilmediğini doğruladı.

ABD VE BM'YE BASKI

Konsey, hazırlıklı olmanın ötesinde diplomatik çabalarını da arttırıyor. ABD ve Birleşmiş Milletler'e acil bir ateşkes için baskı yapan blok, devam eden çatışmanın daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulunuyor.

El Budaiwi, “İsrail ve İran arasındaki bu tırmanış bölgesel istikrarı bozma tehdidi taşıyor ve iki tarafın da istemediği bir çatışmayı ateşleyebilir” uyarısında bulundu.