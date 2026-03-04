Körfez ülkeleri misilleme yapar mı? Uzmanlar: İran, Körfez ülkelerini ABD ile yakınlaştırdı

Savaş, Körfez ülkelerine de sıçradı. Limanları, kentleri ve petrol tesisleri vuruldu.

Peki bu durum Körfez ülkelerini ABD'ye mi yakınlaştıracak, yoksa savaşın bitmesi için Trump yönetimine baskı uygulama yolunu mu seçecekler?



Uzmanlara göre İran Körfez ülkelerini hedef alarak, savaşı durdurmaları için Başkan Trump'a baskı yapmalarını sağlamayı umuyor.

Merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Körfez Araştırmaları Merkezinin Direktörü Abdulaziz Sager, "Körfez ülkeleri şu anda zorlu bir seçimle karşı karşıya: Ya topraklarını ve üslerini kullandırtarak, hatta kendileri de saldırılara katılarak ABD'nin harekatına dahil olacaklar ya da kendi topraklarında daha fazla saldırıyla karşı karşıya kalacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



“SAVAŞ DAHA DA BÜYÜYEBİLİR”

Uzmanlar, Körfez ülkelerinin İran'a saldırılara katılmaları halindeyse savaşın daha da büyüyeceği uyarısı yaptı. Körfez ülkelerinin itidalli davranmaları durumundaysa güvenlik, ekonomik istikrar ve uluslararası itibarlarının sarsılacağına dikkat çekiliyor.

Hatta İsrail'de yayımlanan Jerusalem post gazetesi Katar'ın İran'a harekata katılmaya başladığını ve İran toprakları içinde saldırılar düzenlediğini iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın saldırılarını terörizm olarak niteledi.



“İRAN, KÖRFEZ ÜLKELERİNİ KENDİNE DÜŞMAN EDİYOR”

Dubai Kamu Politikası Araştırma Merkezi Direktörü Muhammed Baharoon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirmesinin, İran'a karşı koalisyonu genişletme mantığını güçlendirdiğini söyledi. “İran, Körfez ülkelerini kendisine karşı genişleyen bir koalisyona itiyor. Körfez ülkelerine saldırarak İran, onları kendisine düşman haline getiriyor." dedi.



Birleşik Arap Emirlikleri Politika Merkezi Başkanı Ebtesam Al-Ketbi de, “Saldırılar bu hızla devam ederse ve Körfez uzun süreli bir çatışmaya, petrol nakliye yollarının kesintiye uğramasına veya Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına dayanamazsa, diğer ülkelerin müdahale etmesi doğal olacaktır, çünkü küresel çıkarlar doğrudan etkilenecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'dan oluşan Körfez işbirliği konseyi, Pazar günü olağanüstü bakanlar toplantısı gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarısıyla kırmızı çizgilerini çektiklerini belirten ülkeler, enerji arzı sıkıntıları ve güvenlik risklerinin arttığı dönemde kollektif savunmaya hazır oldukları mesajı verdi.