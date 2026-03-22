Körfez ülkelerine en az 4 bin 455 saldırı

ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurmasıyla başlayan İran Savaşı 23'üncü gününe girdi. ABD ile İsrail'in bombardımanlarına farklı menzillerdeki füzelerin yanı sıra kamikaze dronlarla misillemeler yapan İran, bir yandan da Körfez'deki Arap ülkelerindeki Amerikan üsleri ile kritik noktaları hedef almayı sürdürüyor.

İran'ın, savaşın ilk günü olan 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde bulunan 7 Arap ülkesindeki en az 4 bin 455 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırılar , Ramazan Bayramı’nın ikinci günü de durmadı.

EN ÇOK BAE VURULDU

İran'ın en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İran'ın açık saldırılarının başlamasından bu yana" hava savunma sistemlerinin 341 balistik füze, 15 seyir füzesi ve bin 748 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

KUVEYT'E 859 SALDIRI

Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre ülke en az 270 füze ve 589 İHA saldırısına hedef oldu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise 28 Şubat'tan bu yana 143 füze ve 244 İHA'nın önlenip imha edildiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı'nın ayrı ayrı açıkladığı verilere göre ise Katar 206 füze ve 87 İHA saldırısına maruz kaldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A 38 FÜZE 518 DRON

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı verilerine göre, ülkeye 38 füze ve 518 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamalara göre, toplamda 240 füze ve İHA saldırısı yapıldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, İran'dan Umman topraklarına 16 İHA saldırısı gerçekleştirildi.