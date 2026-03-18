Körfez ülkelerinin tavrı değişiyor. ABD'ye "İran'a baskıyı artırma" çağrısı
18.03.2026 02:37
ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın Körfez ülkelerine misillemeleri devam ediyor.
Savaşta İran'ın hedefi olan Körfez ülkelerinin Tahran yönetimine yönelik tavırlarının değiştiği belirtiliyor. Önceden savaşa mesafeli olan Körfez ülkelerinin, İran saldırıları sonrası Washington'a, "İran'ın askeri kapasitesi yok edilmeden durmaması" çağrısı yaptı.
Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar savaşın başında tarafsız kalmaya çalışan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, İran'ın kendi topraklarını ve petrol tesislerini hedef almasıyla tavır değiştirdiğini iddia etti.
Körfez ülkelerinden Washington'a "İran'ın askeri gücü tamamen çökertilmeden operasyonun durması halinde bölge kalıcı bir tehdit altında kalır" diyerek baskıyı artırma çağrısı geldi.
Körfez ülkeleri, İran'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını düşünüyor,
Suudi Arabistan merkezli Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Abdülaziz Sager, “Başta onları savunduk ve savaşa karşı çıktık. Ancak bize doğrudan saldırılar düzenlemeye başladıklarında düşman haline geldiler. Onları sınıflandırmanın başka yolu yok,” ifadelerini kullandı.