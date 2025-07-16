Körfez'de 2 milyon litrelik akaryakıt kaçakçılığı: Mürettebat gözaltında

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr News'ün bildirdiğine göre Tahran, Umman Körfezi'nde 2 milyon litre akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el koydu.



Hürmüz eyaleti başyargıcı Mücteba Gahremani, "Umman Körfezi'ndeki şüpheli akaryakıt kaçakçılığı hareketlerinin sürekli izlenmesi ve gözetlenmesi sürecinde görevliler, yüküne ilişkin yasal belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle yabancı bir tankeri denetlemiş ve 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle el koymuştur" açıklamasını yaptı.



Gahremani, 17 mürettebatın gözaltına alındığını ve olayla ilgili dava açıldığını bildirdi. Tankerin adı ya da hangi bayrağa kayıtlı olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

"FAİLLERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Ağır sübvansiyonlar ve ulusal parasının değerinin düşmesi nedeniyle dünyanın en düşük akaryakıt fiyatlarından bazılarına sahip olan İran, kara yoluyla komşu ülkelere ve deniz yoluyla Körfez Arap ülkelerine yapılan akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Rapora göre Gahremani, "Yabancılarla koordinasyon halinde ulusal serveti yağmalamaya çalışan akaryakıt kaçakçılarının eylemleri yargıdan gizli kalmayacak ve suçları kanıtlandığı takdirde failler müsamaha gösterilmeden cezalandırılacaktır" diye konuştu.

