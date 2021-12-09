Körfez'de düşmanlık bitiyor (Suudi Prens Selman 3,5 yıl sonra Katar'da)

Suudi veliaht Prens Muhammed bin Selman, Körfez turunu sürdürüyor. Katar ziyareti; Suudi Prens'in Umman'la başlattığı bölge turunun en önemli durağıydı. Suudi prens, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad el Sani tarafından sıcak bir sohbetle karşılandı. Liderler hem heyetler arası hem de ikili görüşme gerçekleştirdi.



Katar Emirlik Divanı açıklamasına göre, iki liderin başkanlıklarında toplanan Koordine Konseyi'nde, ilişkilerin geliştirilmesi ve desteklenmesinin yolları ele alındı. Bölgenin istikrarı ve güvenliğine ilişkin ortak öneme sahip konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.



Heyetlerin dışında Katar Şeyhi'yle Suudi prens ikili görüşmede de bir araya geldi. Görüşmede, her iki tarafın çıkarına olacak kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine mutabık kalındı.



Geçen yıl bu zamanlarda diplomatik krizin ortasında olan iki lider, geçmişi geride bırakmışa benziyor. Suudi Arabistan, Birleşik arap emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017'de terör gruplarını desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri kesmiş; ekonomik abluka başlatmıştı.



Krizin fitilini ateşleyen olaysa Katar Emiri el Sani’ye ait olduğu iddia edilen ve İran’a karşı Suudi Arabistan’ı suçlayan sözlerdi.



Üç buçuk yıllık ablukanın ardından, Körfez ülkeleriyle Katar arasında anlaşma sağlandı. Katar ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında da son dönemde diplomatik temaslarda artış görülüyor.



Katar; ABD'nin Ortadoğu'nun en büyük hava üssüne ev sahipliği yapıyor. Ülke,, Afganistan'dan ABD liderliğindeki tahliye sırasında da çok büyük rol oynamıştı.

