Körfez'de gerilim tırmanıyor: ABD'den tahliye hazırlığı, İran'da patlamalar

Ortadoğu'da ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken, Körfez bölgesinden peş peşe kritik gelişmeler yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'daki diplomatik temsilciliklerden personel ve ailelerinin zorunlu ayrılışını öngören bir karar almaya hazırlandığını bildirildi.

Reuters'a konuşan yetkililer, hazırlığın özellikle Yemen'deki İran destekli Husilerle çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ihtimalinden kaynaklandığını belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA GENİŞ ÇAPLI TAHLİYE GÜNDEMDE

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de çarşamba günü güvenlik uyarısı yayımlayarak Husilerin Suudi Arabistan'a yeni saldırılar düzenleyebileceği konusunda uyardı.

Söz konusu uyarı, Riyad Uluslararası Havalimanı'nı da hedef alan ve can kayıplarına yol açan saldırıların ardından geldi.

İki ABD'li yetkili, hazırlanan tahliye kararının ABD'nin Suudi Arabistan'daki diplomatik misyonunda görev yapan tüm personeli ve ailelerini kapsayabileceğini ifade etti.

Ancak tahliye kararının henüz resmen açıklanmadığı belirtildi.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD'nin tahliye hazırlığına ilişkin haberlerin gündeme geldiği saatlerde İran'dan da patlama haberleri geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Karpan bölgesinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Ajans, patlamaların bir saldırıdan mı yoksa bölgeden gerçekleştirilen füze atışlarından mı kaynaklandığının henüz bilinmediğini aktardı.

Yerel kaynakların patlamaların niteliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Patlamalar, son haftalarda çatışmaların görece azaldığı bölgede bu ay bildirilen ilk olay olarak kayıtlara geçti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı 'nda da ciddi gerilime yol açtı.

İran, boğazdan geçen gemilerin kendi makamlarından izin almasını şart koşarak deniz trafiğini kısıtlamaya çalışırken, ABD de İran limanlarına ve gemilerine yönelik karşı abluka uygulamaya başladı.

Savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, küresel enerji piyasaları açısından yakından takip ediliyor.