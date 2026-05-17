Körfez'de tansiyon yükseldi. Nükleer tesis yakınlarına İHA saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri 'nin başkenti Abu Dabi'ye bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Abu Dabi Basın Ofisi'nin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı.

Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi. Öte yandan BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi.

İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.