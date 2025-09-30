Körfez'de Trump imzası: 1 milyar dolarlık devasa kule

ABD Başkanı Donald Trump’ın aile şirketi, Körfez bölgesindeki hızla büyüyen gayrimenkul pazarında yeni bir adım attı.

Trump Organization, Suudi geliştirici Dar Global ile Cidde’de 1 milyar dolarlık dev bir proje için anlaşma imzaladı.

MANHATTAN ESİNTİLİ PROJE

Bu proje, Trump ailesinin Cidde’de planlanan ikinci kulesi olacak. İçinde ofisler, lüks daireler ve villalar bulunacak.

Trump Plaza, daha geniş kapsamlı “Manhattan” isimli projenin bir parçası olacak ve New York’taki Central Park’tan esinlenen büyük bir parkla öne çıkacak.

KÖRFEZ'DE TRUMP İMZASI

Trump Organization daha önce Dubai, Umman, Katar ve Riyad’da da Dar Global ile markalı projeler duyurmuştu.

Bunlar arasında gökdelenlerden golf sahalarına kadar çeşitli yatırımlar bulunuyor. Şirket, bu iş birliklerinde marka lisans ücreti ve yönetim hizmetlerinden gelir elde ederken, finansal risk ise Dar Global’e ait.



Trump’ın oğlu Eric Trump, anlaşmayla ilgili olarak, “Dar Global ile birlikte yeni bir destinasyon yaratıyoruz” dedi.

REKOR ARAZİ ALIMI

Yeni Cidde projesi, bu yıl Dar Global’in ana şirketi Dar Al Arkan ve ortaklarının 1,19 milyar dolara satın aldığı 1 milyon metrekarelik arazide yükselecek.

Bu, şehrin en büyük arazi alımlarından biri olarak kayda geçti. Dar Global, geçen yıl Aralık ayında 533 milyon dolarlık Trump Tower projesini de Cidde’de duyurmuştu.