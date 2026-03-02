Körfez'deki gemilerin savaş riski sigortaları iptal ediliyor

Gemilerin savaş riski sigortaları iptal edildi, Körfez'de deniz ticareti durma noktasına geldi.

Hürmüz Boğazı, küresel deniz ticareti için stratejik bir öneme sahip. Bölgedeki durum nedeniyle, birçok sigorta şirketi açıklama yayımladı.

Reasürörlerin (sigorta şirketlerinin risklerini devralan ve onlara finansal koruma sağlayan şirket veya uzman kişi) savaş riski sigortalarını iptal ettikleri bildirildi..

Yani gemiler, İran açıklarında Körfez ve komşu sularda savaş sigortası teminatından faydalanamayacak.

Sigorta Brokerlik Şirketi Genel Müdürü Ülkem Gürdeniz, “Sigortacılar bir iptal duyurusu ile bunu yapmak durumundalar. Gemilerin teminatını an itibarıyla iptal etmeleri ancak duyuruyla söz konusu olabilir. Bölgede bulunan gemiler için iptal duyurusu yapma hakları söz konusu.” açıklamasında bulundu.

HÜRMÜZ'DE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak poliçelerin iptal edilmesi ve güvenlik riskleri Boğaz'daki trafiği durma noktasına getirdi.

Ülkem Gürdeniz, “Bölgede yaklaşık 4 adet teyit edilmiş vaka yaşandı. Biri körfezin içinde biri dışında. Bu gelişmeyi müteakiben dünyanın en büyük konteyner operatörleri Hürmüz Boğazı'nı kapsayan konteyner hatlarını geçici olarak askıya aldıklarını duyurdular.” dedi.

Sigorta şirketlerinin söz konusu kararı 5 Mart itibarıyla uygulamaya konulacak.