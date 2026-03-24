Körfez'in turizm kaybı 15 milyar dolar: Günde 600 milyon dolar kayıp yaşanıyor

İran savaşı, bölgede birçok sektörde faaliyetleri durma noktasına getirdi. Özellikle turizmde ciddi bir durgunluk yaşanıyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre, çatışmaların turist harcamalarına etkisi günlük 600 milyon dolar seviyesinde. Bu da 24 günde 14 milyar 400 milyon dolarlık kayıp yaşandığı anlamına geliyor.

Tutar sadece turist harcamalarını kapsıyor. Buna hava yolu şirketlerinin zararları, yakıt maliyetleri gibi etkiler eklendiğinde zararın çok daha büyük olduğu belirtiliyor.

Savaşın ilk haftasında turistler Körfez ziyaretlerini iptal etti. Otellerde doluluk oranları azaldı. Oteller özellikle tahliye bekleyen kişiler tarafından kullanılıyor.

Mekke ve Medine’de dahi ziyaretçi sayısında düşüş olduğu ifade ediliyor.

Orta Doğu'da bu yıl turizm hacminin 207 milyar dolar olması bekleniyordu. Savaş nedeniyle hacimde büyük düşüşler yaşanacağı dile getiriliyor.