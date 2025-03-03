Korkunç idam yöntemi 15 yıl sonra geri döndü: Mahkumlar kurşuna dizilecek

ABD'de yaklaşık 15 yıldır uygulanmayan bir idam cezası yöntemi bu hafta Güney Carolina'da geri dönüyor. Ülkede yıllar sonra ilk kez bir mahkum kurşuna dizilerek idam edilecek.



Yüksek Mahkeme'nin 1976'da idam cezası yasağını kaldırmasından bu yana eyaletler beş farklı infaz yöntemi kullandı: zehirli iğne, elektrik akımı, zehirli gaz, kurşuna dizme ve asma.

15 YIL SONRA İLK KEZ UYGULANACAK



15 yıl aradan sonra bu infaz yöntemini uygulanacağı Brad Sigmon isimli adamın cuma günü Güney Carolina'da idam edilmesi planlanıyor. 2001'de eski kız arkadaşının ebeveynlerini evlerinde beyzbol sopasıyla öldürmekten suçlu bulunmuştu.



Peki ABD'de insanlar nasıl idam ediliyor?



ABD'de 1976'dan bu yana bin 428 idam cezası uygulandı.



Bu idamların çoğu ölümcül enjeksiyonla gerçekleştiriliyor. Yirmi sekiz eyaletin yanı sıra ABD ordusu ve hükümeti, ölümcül enjeksiyonun kullanımını onaylıyor.

ELEKTRİKLİ SANDALYE



Elektrikli sandalyenin kullanımı 2000 yılından bu yana azaldı. Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Güney Carolina ve Tennessee dahil olmak üzere dokuz eyalet bu yöntemi kullanıyor. 1976'dan beri 163 idam bu yöntemle gerçekleştirildi.

GAZLA ÖLDÜRÜLDÜLER



Ölümcül gaz sekiz eyalette varsayılan infaz yöntemi olarak yetkilendirilmiştir: Alabama, Arizona, California, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma ve Wyoming.



1979-1999 yılları arasında 11 mahkum, siyanür gazıyla doldurulmadan önce hava geçirmez bir bölmede bir sandalyeye bağlanarak idam edildi.



2024'te Alabama, Kenneth Eugene Smith'i idam etmek için azot gazı kullanan ilk eyalet olduğunda bu yöntemi yeniden canlandırdı.

ASILARAK İDAM



Asılarak idam bir zamanlar birincil infaz yöntemiydi



Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'ne göre, ABD'de 1890'lara kadar idam cezasının infazında asılma yöntemi kullanılıyordu. Ancak idam cezasının uygulandığı modern dönemde, ABD'de yalnızca üç kişi 1993, 1994 ve 1996'da asılarak idam edildi.