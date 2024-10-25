Korkunç olay! 19 yaşındaki genç kızın yanmış bedeni, çalıştığı marketin fırınında bulundu

Kanada'ya birkaç yıl önce taşındığı öğrenilen Gursimran Kaur'dan haber alınamaması üzerine, annesi çalıştığı markete geldi. Kızının yanmış bedenini fırında bulan talihsiz anne, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.

Yetkililer, soruşturmayı derinleştirdiklerini belirtirken, Kaur'un çalıştığı marketler zinciri de korkunç olayın takipçisi olduklarını duyurdu. Kanadalı sivil toplum örgütleri, ülkeye binbir umutla gelen bir genç kızın böylesine korkunç bir vahşete kurban gitmesi nedeniyle oldukça üzgün olduklarını belirtti.