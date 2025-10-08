Korkusuz Felix'in ölüm nedeni belli oldu

Balonla çıktığı 39 km yükseklikten Dünya’ya atlayan ve saatte 1.342 km hıza ulaşarak ses hızını geçen ilk insan olan Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner'ın ölümüne ilişkin soruşturma sonuçlandı.

56 yaşındaki Baumgartner'ın İtalya’nın Adriyatik kıyısında yamaç paraşütü uçuşunda bir kamp alalındaki havuza çakılmasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı, kazanın insan hatası sonucu meydana geldiğini açıkladı.



"SARMAL DÖNGÜYE GİRDİ, ÇIKAMADI"

Savcı Raffaele Iannella, incelemelerde Baumgartner’ın motorlu yamaç paraşütünde herhangi bir teknik soruna rastlanmadığını söyledi. Savcı, “Bir sarmal döngüye girdi ve bundan çıkamadı. Düşüşten çıkmak için yapması gereken manevrayı gerçekleştiremedi.” dedi. Savcı, bu tespitin ardından dosyanın kapatılması için talepte bulunacak. Bunun için bir hakimin onayı gerekiyor.



FELİX BAUMGARTNER KİMDİR?

‘Korkusuz Felix’ lakaplı Baumgartner insanın son teknolojiyi kullanarak fiziksel kapasitesini zorladığı en büyük denemelerden birinde başarıya ulaşıp dünyaca üne kavuşmuştu.

Avusturyalı hava dalışçısı, 2012'de balonla çıktığı stratosferden, yaklaşık 39 km yükseklikten Dünya’ya atlamış ve saatte 1.342 km hıza ulaşarak ses hızını geçen ilk insan unvanını kazanmıştı. Temmuz ayında İtalya Fermo'dan havalanarak Adriyatik kıyısında seyahat eden ekstrem sporcu, paraşütünün kontrolünü kaybetti ve bir kamp alanındaki yüzme havuzuna çarptı. Havuzdaki bir kadının üzerine düşerek yaralanmasına sebep olan Baumgartner kazada hayatını kaybetmişti.

