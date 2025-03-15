Korkutan araştırma: Evli erkeklerde ölümcül hastalık riski artıyor

Polonya'da yapılan yeni bir araştırma, evli erkeklerde obezite riskinin, bekar erkeklere oranla 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu riskin her iki cinsiyet için de geçerli olduğunu ancak erkeklerin daha büyük tehlike altında olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin sağlık verilerinin incelendiği araştırmada, evli erkeklerin aşırı kilolu olma olasılığının evli olmayanlara kıyasla yüzde 62 daha fazla olduğu, evli kadınlarda ise bu oranın yüzde 39 olduğu tespit edildi.

YAŞ FAKTÖRÜ DE RİSKİ ARTIRIYOR

Bilim insanları, riski artıran tek faktörün evlilik olmadığını, yaş ilerledikçe de obezite olasılığının yükseldiğini ifade etti. Araştırmada her bir yaş yılı arttıkça kadınlarda obezite riskinin yüzde 6, erkeklerde ise yüzde 4 arttığı gözlemlendi.

Dr. Alicja Cicha-Mikolajczyk, yaş ve medeni durumun, cinsiyetten bağımsız olarak aşırı kilolu veya obez olma üzerinde önemli bir etkisi olduğunun altını çizdi.

Daily Mail'de yer alan haberde, araştırmaya katılan 2 bin 405 kişiden yüzde 35'inin sağlıklı kiloda, yüzde 38'inin kilolu, yüzde 26'sının ise obez olduğu belirtildi.

Bu çalışma, evliliğin erkeklerde obezite riskini artırdığına dair yapılan ilk araştırma değil. Geçtiğimiz yıl Çin'de yapılan başka bir araştırmada da, evli erkeklerin evlendikten sonraki ilk beş yıl içinde daha fazla kalori aldıkları analiz edilmişti.



ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİYOR

Obezite, vücutta aşırı yağ birikimiyle ortaya çıkan bir sağlık problemidir ve genellikle vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olmasıyla gelişir.

Obezite; kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, solunum problemleri, eklem hastalıkları, uyku apnesi ve bazı kanser türleri gibi birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir. Psikolojik sorunlara da neden olabilen obezite, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.