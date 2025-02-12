Korkutan hareketlilik! İki yanardağ yeniden lav püskürtmeye başladı

Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında 28 Ocak'tan bu yana art arda binlerce deprem meydana geldi. Yıkıcı bir deprem ya da yanardağ faliyeti beklentisi beklentisi panik yarattı, binlerce kişi Santorini Adası'nı terk etti.



Depremlerin bölgedeki yanardağı faaliyete geçirebileceği endişesi ise devam ediyor. Ege Denizi'nde bu hareketlilk yaşanırken İspanya ve Hawai'den korkutan bir hareketlilik yaşandı.



İki yanardağın da dünyadaki en aktif yanardağlardan ikisi olduğu biliniyor..

