Korkutan hareketlilik! İki yanardağ yeniden lav püskürtmeye başladı
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor, son bir haftada en büyüğü 5,3 büyüklüğünde olan binlerce deprem meydana geldi. Depremlerin bölgedeki yanardağın harekete geçirmesi endişesi devam ederken, dünyanın iki ucundan art arda yanardağ hareketliliği yaşandı. İspanya'daki Etna Yanardağı ve Hawai'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı.
Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında 28 Ocak'tan bu yana art arda binlerce deprem meydana geldi. Yıkıcı bir deprem ya da yanardağ faliyeti beklentisi beklentisi panik yarattı, binlerce kişi Santorini Adası'nı terk etti.
Depremlerin bölgedeki yanardağı faaliyete geçirebileceği endişesi ise devam ediyor. Ege Denizi'nde bu hareketlilk yaşanırken İspanya ve Hawai'den korkutan bir hareketlilik yaşandı.
İki yanardağın da dünyadaki en aktif yanardağlardan ikisi olduğu biliniyor..
ETNA YANARDAĞI LAV PÜSKÜRTMEYE BAŞLADI
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da 8 Şubat'ta lav akışı başladı. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'da "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterin güney yamacında cumartesi akşam saatlerinde oluşan çatlaktan lav akıntısı sızmayı sürdürüyor.
İtalyan basınında çıkan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde de volkanın parametrelerinde herhangi bir özel değişiklik kaydedilmediği belirtildi.
KİLAUEA YENİDEN LAV PÜSKÜRTMEYE BAŞLADI
İtalya'nın ardından bir haber de Hawaii'den geldi,. Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı.
Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, yanardağın yerel saatle 10.16 sularında 9'uncu kez yaklaşık 100 metreye kadar lav püskürttüğü ve gökyüzüne dumanların yükseldiği kaydedildi.
Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana belirli aralıklarla hareketliliğini sürdürüyor.
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