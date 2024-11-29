Korsan dijital yayın ağı çökertildi: 10 ülkede 100 noktaya baskın

Europol'ün 2 yıllık soruşturma kapsamında 10 ülkede 100 eve baskın yapıldı. "Takendown" adı verilen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. 102 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Suç ağının 22 milyondan fazla kullanıcıya korsan içerik sunduğu iddia edildi. Şebekenin her ay 250 milyon euronun üzerinde yasadışı gelir elde ettiği düşünülüyor.

Operasyonun ardından, korsan içerik sağlayan pek çok web sitesi çevrimdışı bırakıldı. Yasa dışı ücretsiz yayınlara ev sahipliği yaptığından şüphelenilen yaklaşık 100 internet sitesi ve alan adı da kapatıldı.

Europol operasyonda telif hakkı ihlalinin ötesinde, kara para aklama ve siber suçlar da dahil olmak üzere başka suç faaliyetlerine dair kanıtlar da bulduğunu duyurdu.