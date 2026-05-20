Korsan radyodan skandal hata. Kral Charles’ın öldüğü anons edildi

İstasyon, salı günü yapılan yanlış anonsun İngiltere ’nin doğusundaki Essex bölgesinin Maldon kentindeki ana stüdyoda yaşanan bir bilgisayar hatasından kaynaklandığını açıkladı.

İngiltere’de 1960’lı yıllarda BBC’nin yayın tekeline karşı ortaya çıkan ve çoğu zaman açık denizdeki gemilerden lisanssız yayın yapan istasyonlara ‘korsan radyo ’ adı veriliyordu. Radio Caroline da bu hareketin en bilinen örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

İstasyon müdürü Peter Moore, İngiltere’deki tüm radyo istasyonlarının hazır tuttuğu ancak kullanmamayı umduğu ‘kral ölüm prosedürünün’ hatayla devreye sokulduğunu söyledi. Moore, Facebook paylaşımında “Radio Caroline, gerektiği şekilde yayını durdurdu. Bu durum dikkatimizi çekince yayını yeniden başlattık ve canlı yayında özür yayımladık.” dedi.

Açıklamada, “Kraliçe Hazretleri’nin ve şimdi de Kral’ın mesajlarını yayımlamaktan memnuniyet duyduk ve bunu uzun yıllar sürdürmeyi umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Moore ayrıca, “Majesteleri Kral’dan ve dinleyicilerimizden yaşanan üzüntü nedeniyle özür diliyoruz.” dedi.

Yanlış anonsun yapıldığı sırada Kral Charles ile Kraliçe Camilla, Kuzey İrlanda ziyaretinde bir İrlanda halk müziği grubunun performansını izliyordu. İstasyon, hatanın ne kadar süre sonra fark edildiğine ilişkin bilgi vermedi. Ancak İngiliz haber ajansı Press Association, Radio Caroline’ın internet sitesinde salı günü 13.58 ile 17.00 arasındaki yayın kaydına erişilemediğini bildirdi.

KORSAN RADYOLAR İNGİLTERE'DE YAYGIN

1964 yılında kurulan Radio Caroline, BBC’nin yayın tekeline meydan okumak amacıyla İngiltere kıyıları açıklarında demirleyen gemilerden yayın yapıyordu. 1967’de çıkarılan yasalar birçok korsan radyonun kapanmasına yol açsa da istasyon aralıklarla yayın yapmayı sürdürdü. Açık deniz yayınları ise 1990’da sona erdi. Radio Caroline ve benzeri korsan radyo istasyonları, Bill Nighy ile Philip Seymour Hoffman’ın rol aldığı 2009 yapımı The Boat That Rocked filmine de ilham olmuştu.