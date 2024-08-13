Koruma altındaki tavus kuşunu yiyen YouTuber gözaltına alındı

The Times of India gazetesinin haberine göre, Telangana eyaletinde yaşayan YouTuber Kumar, "tavuk kuşu körisi" yemeği hazırladığı ve yediği videoyu Youtube kanalında paylaştı.



Ülkenin ulusal kuşu da sayılan koruma altındaki tavus kuşunun yendiği görüntülere gelen tepkiler üzerine polis, dün Kumar'ın evine baskın düzenledi.



Polis tarafından yapılan açıklamada, Kumar'ın gözaltına alındığı ve Yaban Hayatı Koruma Yasasının ilgili bölümleri uyarınca aleyhine dava açıldığı belirtildi.



Sosyal medya kullanıcıları, Kumarı'ı koruma altındaki hayvanları tüketmeye teşvik etmek ve ulusal bir sembole saygısızlık etmekle suçladı.



Tepkilerin ardından "tavuk kuşu köri" videosu Youtube'dan kaldırıldı.