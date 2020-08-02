Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Covid-19'a yakalandı

Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim" dedi.

Reuters - Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 23:52

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Covid-19'a yakalandı

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Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Hoti, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hafif bir öksürük dışında semptomu olmadığını dile getiren Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim" ifadelerini kullandı.

Kosova'da şu ana kadar 8 bin 799 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu, salgın nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'dan 4 bin 863 kişinin iyileştiği ülkede 3 bin 687 aktif vaka bulunuyor.

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