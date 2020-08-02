Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Covid-19'a yakalandı

Reuters - Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 23:52
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
Hoti, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hafif bir öksürük dışında semptomu olmadığını dile getiren Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim" ifadelerini kullandı.
Kosova'da şu ana kadar 8 bin 799 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu, salgın nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19'dan 4 bin 863 kişinin iyileştiği ülkede 3 bin 687 aktif vaka bulunuyor.