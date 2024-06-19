Kosova ile İsrail arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Dışişleri ve Diaspora Bakanlığında düzenlenen törenle, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel arasında imzalandı.



Bakanlar tören kapsamında basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.



İki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahat etmesini sağlayacak anlaşma 19 Eylül'de yürürlüğe girecek.



Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 2021'de imzalanmıştı.