Kosova ile İsrail arasında vize muafiyeti anlaşması

Kosova ile İsrail arasında, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahat etmesini sağlayacak anlaşma imzalandı.

Kosova ile İsrail arasında vize muafiyeti anlaşması

 ile arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Dışişleri ve Diaspora Bakanlığında düzenlenen törenle, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel arasında imzalandı.

Bakanlar tören kapsamında basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

İki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahat etmesini sağlayacak anlaşma 19 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 2021'de imzalanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuk Kolombiya'da tedavi görecek

İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuk Kolombiya'da tedavi görecek

Nijerya, 50 yeni savaş uçağı satın alacak

Nijerya, 50 yeni savaş uçağı satın alacak

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

Biden'ın sağlığıyla ilgili videolar tartışma konusu oldu

Biden'ın sağlığıyla ilgili videolar tartışma konusu oldu

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...