Kosova Meclisi'ne bomba ihbarı

Kosova Meclisi'nin yapılan bomba ihbarı sonrası tahliye edildiği bildirildi.



Kosova Meclisi'nde 15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumu, meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam ediyor.



Milletvekilleri, bugün 42'nci kez devam etmesi gereken oturum için sabah saatlerinde Meclis binasına giriş yaptı.



Meclis güvenliğinden sorumlu birimler, yapılan bomba ihbarı nedeniyle Meclis'ten milletvekilleri ve gazetecileri tahliye etti.



Kosova polisinden olayla ilgili basına yapılan açıklamada, “Kosova polisi, ilgili savcılığı bilgilendirerek, polis müfettişleriyle birlikte mayın imha uzmanları ve ilgili birimlerle olay yerinde gerekli kontrol ve inceleme işlemlerini yürütmektedir” ifadelerine yer verildi.



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