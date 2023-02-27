Kosova-Sırbistan ilişkilerinde kritik gün

Planın, iki ülkenin kırmızı çizgilerine saygılı olduğunu belirten Lajcak, "Plan müzakere edilmeyecek çünkü Avrupa Birliği tarafından hazırlandı ve ilk taslak taraflarla paylaşıldıktan sonra kendilerinden görüş alındı. Müzakere etmek için bir neden veya olasılık görmüyoruz." ifadelerini kullandı.



Brüksel'de yapılacak görüşmeyi, 2. Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetlerinin Nazi Almanyası'na karşı Normandiya'ya yaptığı çıkarmaya atfen kullanılan "D-day"e benzeten Lajcak, "Öneride şu anda açıklayamayacağım daha pek çok şey var ancak liderler öneriyi kabul ettiği zaman kamuoyuna açıklanacak ve her iki taraf için de olumlu şeyleri barındırıyor. Planı kabul ettiklerini resmi olarak beyan etmelerini bekliyoruz. Sözlü beyandan daha fazlası olacak." diye konuştu.

İKİ ÜLKE LİDERLERİNİN PLAN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Kurti, Kosova'nın planı reddetmesi halinde yaptırımlar ve AB ülkelerinin güvenini kaybetmekle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.



Kosova Başbakanı, müzakerelerin devamı için iyi bir temel olarak nitelendirdiği plan hakkında Kosova Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Plan, 1972 Doğu-Batı Almanya anlaşması modeline ve devletler arası ilişkiler tarihinde vatandaşlığın fiilen (de-facto) tanınmasına ilişkin diğer birçok benzer modele, Japonya-Güney Kore anlaşması gibi modellere dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Vucic ise Brüksel'de yapılacak toplantının zor geçeceğini vurgulayarak, "Sırbistan, bölgede barış ve istikrarı destekliyor. Bu bağlamda da bize sunulan önerileri değerlendireceğiz." dedi.



KOSOVA-SIRBİSTAN MÜZAKERELERİ



AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.



Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen, kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere (BM) üye olamaması nedeniyle Avrupa'nın "donmuş ihtilaf" bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.



Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.



Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.