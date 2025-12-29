Kosova'da erken seçim. Kurti zafer ilan etti

Kosova'daki erken genel seçimde 1 milyon 999 bin 204 seçmenden 897 bin 388'i sandık başına gitti.

Merkez Seçim Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yaklaşık yüzde 98'inin sayımı tamamlandı. Mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Vetevendosje sayılan oyların yüzde 49.62'sini alarak ilk sırada yer aldı. Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21.17, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13.68, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 5.71 oy aldı.

Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için yarışan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) seçimde 5 bin 332 (yüzde 0.62) oy aldı.

Vetevendosje'nin yeni hükümeti kurabilmesi için geçen dönemde de koalisyon ortağı olduğu KDTP'nin de aralarında bulunduğu topluluk partileriyle yeniden anlaşması yeterli olacak.

Ön değerlendirmede seçime katılımın yüzde 44.99 olduğu ancak orana şartlı oylar, dış temsilciliklerde kullanılan oylar ve posta yoluyla kullanılan oyların dahil olmadığı ifade edildi.

MUHALEFETE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Başbakan Albin Kurti'nin lideri olduğu Vetevendosje zafer kutlaması yaptı. Partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurti, bu seçimin Kosova tarihinin şimdiye kadarki en büyük seçim zaferi olma yolunda olduğunu söyledi.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından yeni hükümeti kuracaklarını ve iyi çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirten Kurti, uluslararası anlaşmaların meclisten geçebilmesi için muhalefet partilerinin işbirliğini beklediğini söyledi. Kurti daha sonra başkent Priştine'nin merkezinde seçim zaferini seçmenleriyle kutladı.

Vetevendosje, ülkede yapılan son 3 genel seçimde de en çok oy alan siyasi parti olmuştu.