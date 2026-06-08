Kosova'da erken seçimi Başbakan Kurti’nin partisi kazandı

Balkan ülkesi Kosova 'da yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 98.08'inden fazlası sayıldı. Kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimi mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) kazandı. Ancak sonuçların ülkedeki siyasi krizi sona erdirip erdiremeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre sayılan oyların yüzde 43.04'ünü alan Vetevendosje ilk sırada yer aldı. Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21.11, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 17.68, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7.21 oy aldı.

Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi almaya hak kazanan Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) oyu ise yüzde 0,78 oldu.

KQZ sitesinden paylaşılan son veriye göre, kayıtlı 1 milyon 959 bin 962 seçmenden 722 bin 845’i, yani seçmenlerin yüzde 36.88’i erken genel seçimde oy kullandı.

CUMHURBAŞKANI DÜGÜMÜ

​​​​​​​Vetevendosje'nin yeni hükümeti kurabilmesi için KDTP'nin de aralarında bulunduğu topluluk partileriyle koalisyon yapmasının yeterli olup olmayacağı, şartlı oylar ile dış temsilciliklerde ve posta yoluyla kullanılan oyların sayılmasının ardından belli olacak. Kosova'nın yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gereken üçte iki Meclis çoğunluğunun sağlanması amacıyla Vetevendosje'nin PDK, LDK ve AAK ile masaya oturması gerekecek.

16 AYDA 3 GENEL SEÇİM

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te erken genel seçim yapılmıştı. Vetevendosje aralıktaki erken genel seçimde oyların yüzde 51,1'ini almış, Albin Kurti liderliğindeki hükümet 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesiyle 4 Nisan'da görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretmişti.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını Anayasa'da öngörülen sürede seçememesi nedeniyle 29 Nisan’da feshedilmişti. Seçimin ardından kurulacak yeni Meclis de kısa sürede ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçecek.