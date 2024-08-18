Kosova'da geleneksel atlama yarışı:  Yüzlerce kişi Şivan Köprüsü'nde buluştu

Kosova'da bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Şivan Köprüsü Atlama Yarışı'na 20'den fazla Kosovalı sporcu katılırken, ortaya çıkan renkli anları yüzlerce seyirci dikkatle izledi.

Kosova'da geleneksel atlama yarışı:  Yüzlerce kişi Şivan Köprüsü'nde buluştu

'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından Yakova Belediyesi işbirliğinde 74'üncüsü düzenlenen atlama yarışı, yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrardan düzenlenmeye başlandı.

Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

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