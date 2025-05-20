Kosova'da grev: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Priştine'de çöp toplama işinden sorumlu tek şirket olan bölgesel kamu şirketi Pastrimi'nin çalışanları, Priştine Belediyesinin yaklaşık 2,7 milyon euro değerindeki borcunu ödemediği ve bu durumun işçilerin maaşlarını ve çöp kamyonları için yakıt teminini riske attığı gerekçesiyle geçen günlerde iş bıraktı.



Belediye yetkilileri böyle bir borcun bulunmadığını savunurken taraflar sorunun çözümü konusunda anlaşma sağlayamadı.



Pastrimi çalışanlarının birkaç gündür devam eden grevi dolayısıyla Priştine sokaklarında, özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde çöp yığınları oluştu.



Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pastrimi şirketinin kötü yönetildiğini ve şirketin, yönetimin sorumsuzluğu nedeniyle zor bir durumda bulunduğunu belirtti.



Rama, "Priştine Belediyesi, diğer hissedar belediyeler koordinasyonunda, şirketi istikrara kavuşturmak amacıyla adımlar atacak, çalışanların refahı ve şirketin normal işleyişini sağlayacaktır. Belediyeler, halk sağlığını korumak ve temiz bir çevre sağlamak amacıyla çöp toplama hizmetinin devamlılığını sağlamak için özel şirketlerle çalışacaktır." ifadesini kullandı.



Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü ise yaptığı açıklamayla, kentsel atıkların doğru şekilde yönetilmesinin temiz bir çevre ve halk sağlığı açısından kritik olduğunu belirterek, mevcut durumun devam etmesi halinde hastalıkların yayılabileceği uyarısında bulundu.



Priştine Savcılığı da mevcut durumla ilgili kanıtların toplanması için polise yetki verdiğini açıkladı.



Öte yandan, Priştine'de atık yönetimi konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle şubat ayında olağanüstü hal kararı alınmıştı.

