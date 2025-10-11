Kosova'da hükümeti mevcut Başbakan Albin Kurti kuracak



Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, anayasal yetkilerine uygun olarak mevcut Başbakan Albin Kurti'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.



Karar, ülkede 9 Şubat'taki genel seçimden birinci çıkan Vetevendosje'nin resmi önerisi üzerine alındı.



Anayasaya göre, Kurti hükümeti kurmakla görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde hükümet yapısı ve programını onay için Meclise sunması gerekiyor.



Kosova’daki genel seçimlerin üzerinden 8 ay geçmesinin ardından, dün Sırp topluluğuna ayrılan Meclis Başkan Yardımcılığına Nenad Rasic seçilmiş ve yeni hükümet kurulma sürecinin başlamasının önü açılmıştı.



Meclisin oluşum süreci, meclis başkanı ve yardımcıları seçimi konusunda partiler arası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzamıştı.