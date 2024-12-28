Kosova’da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, kısa süre önce Afrika’dan dönen 30 yaşındaki bir Kosova vatandaşında maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu.



Kurum tarafından yapılan açıklamada, “30 yaşında ve cinsiyeti erkek olan bir Kosova vatandaşı, Batı Afrika’daki bir ülkeden döndükten sonra 24 Aralık tarihinde enfeksiyon kliniğine yatırıldı. Hasta, yüksek ateş, titreme, yüz ve ellerinde lezyonlar ve kaşıntı şikayetleriyle kabul edilmişti” denildi.



Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilen açıklamada, yetkililerin hastanın aile üyeleri ve temasta bulunduğu tüm bireylerin izini sürdüğü ve tedbir aldığı duyuruldu. Hastalarda genellikle iki ila dört hafta süren hafif veya orta şiddetli semptomlar görüldüğü kaydedilen açıklamada, “Hastalık tespit edilmesine rağmen paniğe sebep olabilecek bir durum söz konusu değil” denildi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz ay sonunda maymun çiçeği salgınının halen uluslararası bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini duyurmuştu.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, geçtiğimiz ağustos ayında Avrupa’da daha fazla dış kaynaklı maymun çiçeği vakasının görülmesinin muhtemel olduğunu ancak Avrupa’da kalıcı bir tehdidin düşük olduğunu açıklamıştı. Merkez verilerine göre, 15 Aralık’ta Almanya’da dört vaka bildirmiş, 18 Aralık’ta ise Belçika’da ilk maymun çiçeği vakası kaydedilmişti.