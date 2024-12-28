Kosova'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Kosovalı yetkililer, ülkede ilk "maymun çiçeği" olarak bilinen M çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Peki, maymun çiçeği (M çiçeği) virüsü nedir, belirtileri neler, öldürücü mü?
Kosova’da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, kısa süre önce Afrika’dan dönen 30 yaşındaki bir Kosova vatandaşında maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, “30 yaşında ve cinsiyeti erkek olan bir Kosova vatandaşı, Batı Afrika’daki bir ülkeden döndükten sonra 24 Aralık tarihinde enfeksiyon kliniğine yatırıldı. Hasta, yüksek ateş, titreme, yüz ve ellerinde lezyonlar ve kaşıntı şikayetleriyle kabul edilmişti” denildi.
Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilen açıklamada, yetkililerin hastanın aile üyeleri ve temasta bulunduğu tüm bireylerin izini sürdüğü ve tedbir aldığı duyuruldu. Hastalarda genellikle iki ila dört hafta süren hafif veya orta şiddetli semptomlar görüldüğü kaydedilen açıklamada, “Hastalık tespit edilmesine rağmen paniğe sebep olabilecek bir durum söz konusu değil” denildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz ay sonunda maymun çiçeği salgınının halen uluslararası bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini duyurmuştu.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, geçtiğimiz ağustos ayında Avrupa’da daha fazla dış kaynaklı maymun çiçeği vakasının görülmesinin muhtemel olduğunu ancak Avrupa’da kalıcı bir tehdidin düşük olduğunu açıklamıştı. Merkez verilerine göre, 15 Aralık’ta Almanya’da dört vaka bildirmiş, 18 Aralık’ta ise Belçika’da ilk maymun çiçeği vakası kaydedilmişti.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
M çiçeği ilk olarak 1958'de Danimarka'da araştırma amaçlı kullanılan maymunlarda keşfedildi. 1970'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 9 aylık bir erkek çocukta görülen virüs, "insanlarda bildirilen ilk mpox vakası" olarak kayıtlara geçti. Virüsün o dönem yayılımı Batı ve Orta Afrika ülkeleriyle sınırlı kaldı.
Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞMA YOLLARI
M çiçeği virüsü fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.
Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler virüsü kaptıktan 5 ila 21 gün içerisinde ortaya çıkabiliyor. M çiçeğinin laboratuvarda doğrulaması cilt lezyon bulgusunun test edilmesiyle yapılıyor.
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi destekleyici bakım ve antiviral ilaçlarla yapılıyor.
Çiçek hastalığı için geliştirilen ve bazı ülkelerde kullanımı onaylanan aşılar ve tedaviler, bazı durumlarda M çiçeği için de kullanılabiliyor.
Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kosova
- Maymun Çiçeği Virüsü
- Dünya