Kosova'da kar yağışı etkili oldu

Kosova'nın başkenti Priştine'de dün akşam saatlerinde başlayan kar, şehri beyaza bürüdü.



Şehrin merkezindeki meydanlarda yayalar, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.



Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde de kar yağışı etkili oldu.



Kent merkezindeki Arnavut kaldırımlı Şadırvan Meydanı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.



Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

