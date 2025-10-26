Kosova'da yeni hükümete güven oyu çıkmadı

Kosova Meclisi, Dimal Basha başkanlığında yeni hükümete güven oylaması yapılması maddesiyle toplandı.



Vetevendosje Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, mecliste yer alan partilerden hiçbirinin koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmediğini bildirdi.



Yeni hükümetin oylanmaması durumunda ülkenin birçok kurumunun işlevsiz kalacağı ve gelecek yıl için onaylanmış bir bütçe olmadan yeni seçimlere gitme riskiyle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunan Kurti, diğer parti milletvekillerinden destek talep etti.



Kurti, konuşması sırasında çoğunluğu sağlamak amacıyla birlikte çalışmayı planladığı bakanların ismini de açıkladı.



120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, milletvekillerinden 56'sı "evet", 52'si "hayır" oyu kullandı, 4 milletvekili "çekimser" kaldı. Böylelikle, Kurti'nin başkanlığındaki hükümet güvenoyu alabilmek için gereken 61 oya ulaşamadı.

GÖREV OSMANİ'YE GEÇTİ



Meclis Başkanı Basha, oturumu sonlandırırken, sorumluluğun artık Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye geçtiğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Osmani'nin parti liderlerini bir araya getirerek bir çoğunluğun oluşup oluşmadığını belirlemesi ya da ülkenin erken genel seçime gitmesi bekleniyor. Oturumun ardından diğer parti temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda çoğunluk oluşturmayacaklarını ve ülkenin seçimlere hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.



2021 yılında başbakan seçilen Albin Kurti, görev süresi sona ermesine rağmen yeni hükümet henüz kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdürüyor.

