2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova, ülkenin güvenlik gücünü orduya dönüştürüyor. Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada milletvekillerinin ezici çoğunluğu karara destek verdi. Sırp milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.



Kabul edilen yasa tasarılarına göre ordu, ülke içinde sivil koruma operasyonlarına katılacak ve doğal afetlerde müdahalede bulunacak. Yurtdışındaki operasyonlara katılma yetkisi de verilen güvenlik güçleri, yasal sürecin tamamlanmasının ardından orduya dönüşecek.



Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan ise karara tepkili. Hükümet, ordu kurulmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.



Vuçiç Kosova'daki Sırplara saldırı olması halinde Sırp Ordusu'nun onları koruyacağını da ifade etti.



NATO da Kosova'nın ordu kurma kararına ilişkin bir açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dönüşüm için zamanlamanın kötü olduğunu söyledi. Karar ile birlikte NATO'nun, Kosova Güvenlik Güçleri ile ilişkisini gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtti.



Avrupa Birliği ise dönüşüm sürecinin kademeli olması gerektiğini ifade etti.