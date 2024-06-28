Kosovalı ve Sırp gençlerin düzenlediği festival, milliyetçilerin tehditleri nedeniyle iptal edildi

Kosova ve Sırbistan arasında kültürel alışverişi teşvik etmek üzere tasarlanan bir festivalin organizatörleri, Belgrad makamlarının holigan grupların baskısına boyun eğerek bu yılki etkinliği yasakladığını söyledi.



Belgrad polisi, dün öğleden sonra yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın başkentinde dün başlaması planlanan Miredita Dobar Dan (Arnavutça ve Sırpça'da "İyi günler" anlamına geliyor) etkinliğinin iptal edilmesine gerekçe olarak güvenlik endişelerini gösterdi.

Ancak festivali düzenleyen Sırbistanlı ve Kosovalı gençlik grupları, Sırbistan İçişleri Bakanlığını, festivali basan ve katılımcılara gözdağı veren milliyetçi holigan gruplara karşı kendilerini koruyamamakla suçluyor.



The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre organizatörler yaptıkları açıklamada, "Festivalin polis gözetiminde gerçekleşmesi gereken alanda bulunduğumuz sırada, holiganlar arka girişe bir asma kilit yerleştirmeyi başardılar ve müdahale edemeyeceklerini iddia eden Sırbistan İçişleri Bakanlığı üyelerinin gözleri önünde insanların rehin tutulduğu bir durum yarattılar" dedi.



Açıklamada, festivalin başlamasından günler önce, festivalin yapılacağı mekânın dışına "Defolun!" ve "Hoş gelmediniz!" gibi mesajlar yazıldığı da belirtildi.

