Kosovalı ve Sırp gençlerin düzenlediği festival, milliyetçilerin tehditleri nedeniyle iptal edildi

Kosova ve Sırbistan arasında kültürel alışverişi teşvik etmek üzere bu yıl 10.  yapılcak olan Miredita Dobar Dan Festivali iptal edildi. Belgrad polisi, iptale gerekçe olarak güvenlik endişelerini gösterdi.

Kosovalı ve Sırp gençlerin düzenlediği festival, milliyetçilerin tehditleri nedeniyle iptal edildi
Sırp milliyetçileri, dün yaptıkları eylemle festivali protesto etti.

ve arasında kültürel alışverişi teşvik etmek üzere tasarlanan bir festivalin organizatörleri, Belgrad makamlarının holigan grupların baskısına boyun eğerek bu yılki etkinliği yasakladığını söyledi.

Belgrad polisi, dün öğleden sonra yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın başkentinde dün başlaması planlanan Miredita Dobar Dan (Arnavutça ve Sırpça'da "İyi günler" anlamına geliyor) etkinliğinin iptal edilmesine gerekçe olarak güvenlik endişelerini gösterdi.

Ancak festivali düzenleyen Sırbistanlı ve Kosovalı gençlik grupları, Sırbistan İçişleri Bakanlığını, festivali basan ve katılımcılara gözdağı veren milliyetçi holigan gruplara karşı kendilerini koruyamamakla suçluyor.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre organizatörler yaptıkları açıklamada, "Festivalin polis gözetiminde gerçekleşmesi gereken alanda bulunduğumuz sırada, holiganlar arka girişe bir asma kilit yerleştirmeyi başardılar ve müdahale edemeyeceklerini iddia eden Sırbistan İçişleri Bakanlığı üyelerinin gözleri önünde insanların rehin tutulduğu bir durum yarattılar" dedi.

Açıklamada, festivalin başlamasından günler önce, festivalin yapılacağı mekânın dışına "Defolun!" ve "Hoş gelmediniz!" gibi mesajlar yazıldığı da belirtildi.

Kosovalı ve Sırp gençlerin düzenlediği festival, milliyetçilerin tehditleri nedeniyle iptal edildi - 1

10. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAYACAKTI

ile arasında 1998-99 yıllarında yaşanan savaşın derinleştirdiği etnik bölünmeler arasında köprü kurmak amacıyla 2014 yılında başlatılan Miredita Dobar Dan, bu yıl 10. yıldönümünü kutlayacaktı.

Belgrad, ezici çoğunluğu etnik Arnavut olan eski vilayeti Kosova'nın 2008 yılındaki bağımsızlık ilanını tanımıyor.

Perşembe günü Baba ve Baba adlı oyunuyla etkinliğin açılışını yapacak olan oyun yazarı Jeton Neziraj, "Ne yazık ki festivalin yasaklanması çok öngörülebilirdi" dedi.

The  Guardian'a konuşan Neziraj, "Sırp siyaseti son altı yıldır Kosova ile Sırbistan arasındaki kültürel işbirliğini bir Truva atı olarak göstermek ve iç popülist amaçlarla damgalamak için çok çaba harcadı" diye ekledi.

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