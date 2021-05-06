Kötü hava koşulları nedeniyle sefer gecikince pilot yolculara pizza ısmarladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde American Eagle havayolu şirketine ait 4798 sefer sayılı uçuşu, 4 Mayıs'ta Key West, Florida'dan Charlotte, Kuzey Carolina'ya uçmayı planlıyordu.

Kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika geç kalkan uçak, daha sonra fırtına nedeniyle Charleston, Güney Carolina'ya inmek zorunda kaldı.

Charleston havalimanının pistinde 1 saat 22 dakika yeniden havalanmayı bekleyen uçağın pilotu ise yolculara pizza ısmarladı.

‘MÜRETTEBATIMIZLA GURUR DUYUYORUZ’

Adının John olduğu öğrenilen pilot, altı saatin ardından uçağı Charlotte'a ulaştırırken olayla ilgili konuşan American Airlines yetkilisi, “Mürettebatımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Yetkili, "Her gün müşterilerimize büyük özen gösteren American Airlines ekibiyle ve diğer bölgesel ortaklarımızla inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Ekibimiz sürekli olarak sektörün en iyisi olduklarını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE KANADA’DA OLMUŞTU

Daha önce de Mart 2019’da Air Canada'nın Toronto-Halifax seferini yapan yolcu uçağı Halifax Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkmış, Air Canada'nın Halifax'a gelecek bir başka uçağı Fredericton'a yönlendirilerek meydanın açılmasını beklerken kaptan pilot yolcular için pizza sipariş etmişti.