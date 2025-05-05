Kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı: Onlarca ölü kedi bulundu

Olay yerinde kaç kedinin bulunduğu tam olarak belirlenemezken, evde birinin yaşayıp yaşamadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Komşular, evde yalnız yaşayan bir adamın olduğunu ve kedilerin yıllardır hem içeride hem de dışarıda özgürce dolaştıklarını belirtti. İddiaya göre, kediler çoğu zaman bölgedeki farklı evlere de giriyorlardı.

Kedi ölülerine, pencere kenarlarında ve mutfaktaki buzluğun içinde de rastlandı. Ayrıca, evden gelen keskin amonyak kokusu nedeniyle daha önce bir hayvan hakları savunucusunun itfaiyeyi bilgilendirdiği de öğrenildi.

Yüksek amonyak seviyeleri nedeniyle oturulamaz hale gelen evin kapısına ''Girmeyin'' uyarısı asılırken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.



