Köygöçüren mantarlı aile katliamında karar

Avustralya’da 2023 yılında "ölüm meleği" olarak da bilinen köygöçüren mantarıyla hazırladığı “Beef Wellington” yemeği ile eşinin anne-babası ve teyzesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Erin Patterson, 3 cinayetten suçlu bulundu.

50 yaşındaki Patterson, evinde verdiği yemekte zehirlenen ancak uzun yoğun bakım sürecinden sonra hayatta kalmayı başaran diğer konuğuyla ilgili olarak da cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.



33 YILDA ŞARTLI TAHLİYE



Mahkemeden ömür boyu hapis cezası, 33 yıl şartlı tahliye süresi ile birlikte verildi.

Erin Patterson'a "şiddetli güven ihlali" ve "önceden planlanmış eylem" gerekçesiyle en ağır cezanın verildiği duruşma, Victoria Yüksek Mahkemesi tarihindeki canlı yayınlanan ilk hüküm açıklaması olarak da kayıtlara geçti.



EŞİ DAVETİ REDDETTİ

Patterson, 29 Temmuz 2023'te evinde bir aile yemeği organize etmiş, öğle yemeğinde arasının kötü olduğu eşinin anne ve babası Don ve Gail Patterson, teyzesi Heather ile eşi Ian’ı ağırlamıştı.



Erin Patterson, eşi Simon’ı da yemeğe davet etmiş, ancak Simon “rahatsız hissedeceği için” bu teklifi reddetmişti.



Patterson, konuklarına içinde mantar da olan bir yemek hazırlamıştı. “Köygöçüren” mantarının kullanıldığı tespit edilen yemeğin ardından Ian dışındaki üç konuk ölmüştü.



KANSER YALANIYLA DAVET ETTİ

İddiaya göre, Patterson, konuklarına kanser olduğunu söylemiş, bu haberi çocuklarına verme konusunda kendilerinden tavsiye almak istediğini anlatmıştı.

Tıbbi kayıtlar ise Patterson hakkında böyle bir teşhis olmadığını ortaya koydu. Savcılara göre bu, Patterson’ın konuklarını evine çekebilmek için söylediği bir yalandı.



Patterson’ın daha sonra içinde ölümcül mantar kalıntıları bulunan bir gıda kurutucusunu çöpe attığı da ortaya çıktı.



FARKLI RENKTE TABAKLAR



Patterson’a göre, zehirli mantarlar yemeğe “yanlışlıkla” bulaşmıştı. Avukatları da olayın “korkunç bir kaza” olduğunu savundu.



Ancak mahkeme, Patterson'un misafirleri farklı renkte tabaklarda ağırlayarak kendisinin yemekten kaçındığını ortaya koydu.



Bu eylem, planlı bir suç olduğuna dair iradi bir gösterge olarak değerlendirildi.