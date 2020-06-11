Koyun avına giden Trump'ın oğlundan devlete 77 bin dolar fatura

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçen yıl yaptığı av yeniden gündem oldu.



Trumo Jr. Moğolistan gezisi sırasında ülkeye özgü nesli tehlikede olan bir koyun türünü avlamıştı. Normal koyunlara göre daha büyük boyutta olan Argali koyununun avlanması ülkede tartışmlara neden olmuştu.

YAKLAŞIK 77 BİN DOLAR



Son olarak bir sivil toplum örgütü tarafından elde edilen bilgilere göre Trump Jr.'ın bu gezisi ABD vatandaşlarına 76 bin 859 dolar 36 cente mal oldu.

Trump'ın oğlu kendi gezi masraflarını karşıladı ancak beraberinde götürdüğü gizli servis çalışanlarının masrafları ABD devleti tarafından ödendi.



Devletin ödediği para daha önce 17 bin dolar olarak açıklanmıştı. Ancak yeni edinilen bilgiler söz konusu rakamın çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

ARGALİ KOYUNU



Yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşabilen Argali koyunları aynı zamanda uzun boynuzlarıyla biliniyor. Moğolistan'da kültürel hazine olarak görülen koyunların avlanması ancak özel bir izinle gerçekleşebiliyor.



Trump'ın oğlu, tehlike altındaki türler arasında olduğu belirtilen Argali koyununu avlama iznini almadan önce ülkenin devlet başkanı Haltmaagiyn Battulga ile görüşmüştü.



KAMERALAR ÖNÜNDE GERGİN ANLAR