Kral Arthur'u lanetlemişti: "Tek boynuzlu at" kafatası bulundu

Kral Arthur’un kalesine yakın bir yerde, devasa bir boynuz çıkıntısına sahip gizemli bir kafatası gün yüzüne çıkarıldı.

Bu tuhaf kalıntılar, Kanadalı turist John Goodwin tarafından keşfedildi. Goodwin, uçurumun kenarındaki yosunlar arasından dışarı uzanan uzun boynuzu fark etti.

Kafatasının bulunduğu yer, efsanevi İngiltere lideri Kral Arthur’un doğduğu yer olduğuna inanılan Cornwall’daki Tintagel Kalesi’ne oldukça yakın. Bu kale günümüzde hala harabe halinde ayakta.

KRAL ARTHUR'UN TEK BOYNUZLU AT LANETİ

Efsaneye göre, 5. ve 6. yüzyıllarda yaşamış savaşçı lider Kral Arthur, bir tek boynuzlu atı öldürmüş ve bu olay krallığına bir lanet getirmişti.

Turist Goodwin, kafatasını sahte olarak yerleştirmediğinde ısrar etse de, bir İngiliz uzman bu durumun “şüpheli” olduğunu belirtti.

Goodwin keşiften sonra verdiği demeçte, “Bazı insanlar hikâyenin gerçek olmadığını düşünebilir ama size temin ederim ki bu doğru. Kesinlikle oradaydı, yosun kaplı bir yamaçta yürürken patika kenarında bulduk. Gerçekten bir tek boynuzlu at mıydı, bilmiyorum.” dedi.

AĞAÇ KÖKÜ SANDILAR, ÇOK FARKLI ÇIKTI

Goodwin ve ailesi, bazılarınca "büyülü" kabul edilen kutsal bir vadi olan St Nectan’s Glen’de yürüyüş yapıyorlardı.



İlk başta dışarı uzanan şeyin bir ağaç kökü olduğunu düşündüler. Ancak Goodwin onu çıkardığında, bunun büyük bir kavisli çıkıntıya sahip bir kafatası olduğunu fark etti.

Goodwin, “Çekip çıkardım ve başta bir geyiğe falan ait olduğunu düşündüm ama sonra sadece bir boynuzu olduğunu fark ettim. Gerçek bir kemikti, ağırdı ve oldukça eski görünüyordu... Gergedan için çok küçüktü ama ne olursa olsun sıra dışıydı” dedi.

AİLESİ RAHATSIZ OLDU

Goodwin kafatasını arabasına götürdü, ancak büyükannesi hemen ardından “rahatsız edici bir his” yaşamaya başladı.

Goodwin, “Kafatasını almakla bir şeyi rahatsız ettiğimizi, orada bırakılması gerektiğini söyledi” dedi.

Cambridge Üniversitesi’nden paleontolog olan Profesör David Norman, bu “şüpheli” nesnenin “ölü bir midillinin kafatası”na benzediğini söyledi.

Daily Mail'e konuşan Norman, “Bu kafatasının tepesine bir inek boynuzu yapıştırılmış gibi görünüyor” dedi.

MERLIN, ARTHUR'U UYARMIŞ



Tek boynuzlu at, İskoçya’nın ulusal hayvanıdır, ancak böyle bir canlının gerçekten var olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Efsaneye göre, Prens olduğu dönemde Arthur ormanda bir tek boynuzlu atı öldürmüştü — ama genç büyücü Merlin, bunun uğursuzluk getireceği konusunda onu uyarmıştı.

Merlin’in uyarısı doğru çıkmış ve krallığa bir lanet gelmişti: mahsuller kurumuş, sular tükenmişti.