Kral Charles bizzat aradı. Prens Harry, Buckingham Sarayı'na tek başına gidiyor

İngiltere Prensi Harry, bu hafta gerçekleştireceği Londra ziyaretinin bir bölümünü Buckingham Sarayı'nda geçirecek. Sussex Dükü'nün sözcüsü, Harry'nin Buckingham Sarayı'nda konaklaması için yapılan resmi daveti kabul ettiğini doğruladı.

Prens Harry 'nin, babası Kral Charles ile "doğrudan temasa geçtikten sonra" sarayda bir odayı kabul ettiği söyleniyor.

Harry'nin ziyareti, gelecek yıl İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek Invictus Oyunları hazırlıkları ile çeşitli yardım etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek.

MEGHAN VE ÇOCUKLARI EŞLİK ETMEYECEK

Harry'nin eşi Meghan Markle ile çocukları Archie ve Lilibet'in Londra ziyaretine katılmayacağı aktarılıyor. Kararın, aileye İngiltere'de polis koruması sağlanmayacağının kesinleşmesinin ardından alındığı belirtildi. Prens'in çocukları Archie ve Lilibet, dedeleri Kral Charles'ı 2022 yılından beri görmüyor.

Meghan ve çocukların, ilerleyen günlerde Invictus Oyunları'nın tanıtım etkinlikleri için Birmingham'da Prens Harry'ye katılabileceği ifade edildi.

Prens Harry ve Meghan Markle, son olarak 2022 yılında Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni için birlikte İngiltere'yi ziyaret etmişti.

KRALİYET AİLESİNDE TANSİYON DÜŞMÜYOR

Harry'nin Buckingham Sarayı'nda konaklayacak olması, Kraliyet Ailesi ile son yıllarda yaşanan gerilim nedeniyle sembolik önem taşıyor.

Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmış, ardından verdikleri röportajlar ve Harry'nin yayımladığı anı kitabıyla aile içindeki anlaşmazlıklar gün yüzüne çıkarılmıştı.

Bu nedenle Harry'nin Buckingham Sarayı'nda kalmayı kabul etmesi, Kraliyet Ailesi ile ilişkilerde yumuşama işareti olarak değerlendiriliyor.

KRAL CHARLES SARAYDAN TAŞINIYOR

İngiliz kraliyeti yetkilileri daha önce Kral Charles'ın, Buckingham Sarayı'nda yürütülen 10 yıllık restorasyon çalışması gelecek yıl tamamlandıktan sonra buraya taşınmayacağını bildirdi.

Söz konusu karar, Londra'nın merkezindeki tarihi yapının yaklaşık iki asırdır İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahı olma rolünü sonu anlamına geliyor.

Kral Charles, saraydaki 369 milyon sterlinlik yenileme çalışması gelecek yıl bittiğinde de uzun süredir Londra'daki evi olan yakınlardaki Clarence House'ta yaşamaya devam etme kararı aldı.