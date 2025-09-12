Kral Charles'ın favori oğlu değişti: "Veliaht prense kötü haber"

İngiliz kraliyet ailesinde dengeler yeniden sarsılıyor. Ünlü biyografi yazarı Tina Brown’a göre Kral Charles, uzun süredir görüşmediği oğlu Prens Harry’den ziyade, veliaht Prens William’a daha fazla kızgın.

Brown, Kral ile veliaht arasındaki gerilimin giderek arttığını aktardı.

YEDİ AYDA BEŞ KEZ TATİLE ÇIKTI

İddiaya göre 43 yaşındaki Prens William’ın son yedi ayda beş tatil yapması ve düşük tempolu programı, kanserle mücadele eden babasının ağır çalışma temposuyla kıyaslandığında tepki topluyor.

Charles son 12 ayda 175 resmi etkinlikte yer alırken, William’ın “babacıl imaj” üzerinden yürüttüğü halkla ilişkiler çizgisi de Kral tarafından örtük bir eleştiri olarak görülüyor.

HARRY'NİN DÖNÜŞÜ

Prens Harry, İngiltere’deki dört günlük yalnız ziyaretinde eski dostlarıyla buluştu, yardım kuruluşlarını destekledi ve Diana Ödülü kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Clarence House’da babasıyla 54 dakikalık özel bir görüşme gerçekleştiren Sussex Dükü, uzun aradan sonra kamuoyundan olumlu tepkiler aldı.

Brown’a göre Harry’nin “pozitiflik kampanyası” İngiliz halkıyla buzları eritmeye başladı.

"KRAL NASIL?" DİYE SORDULAR

Çocuklara Yardım projesine kendi cebinden yaptığı 1,1 milyon sterlinlik bağış, William’ın milyonlarca sterlinlik bütçesiyle ne yaptığı sorusunu da gündeme taşıdı.

Harry, Londra’daki Invictus resepsiyonunda da neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Babasıyla görüşmesinden hemen sonra gazetecilerin “Kral nasıl?” sorusuna “Harika, teşekkürler” yanıtını verdi.

VELİAHT PRENS İÇİN KÖTÜ HABER

Tina Brown, Harry’nin İngiltere’ye dönüşünü başarılı bulurken, bunun William açısından “kötü haber” olduğunun altını çizdi.

“Kral, şu an oğulları arasında en çok William’dan rahatsız” diyen Brown, William’ın aile tatilleri ve sınırlı resmi etkinliklerinin, özellikle halkın gözünde, görev bilincinden uzak bir tablo çizdiğini belirtti.



Harry’nin turunu değerlendiren sözcüsü ise, “Birleşik Krallık’a dönmekten, eski dostlarıyla ve meslektaşlarıyla buluşmaktan, değer verdiği davalara destek vermekten çok mutlu oldu” ifadelerini kullandı.



