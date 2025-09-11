Kral Charles'ın kara yılı: Popüleritesi rekor seviyede düştü

İngiltere'de monarşi, 42 yıllık anket geçmişinde en büyük popülarite kaybını yaşıyor.

Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (NatCen) açıkladığı British Social Attitudes anketine göre, halk desteği Prenses Diana dönemindeki düşüşü de geride bıraktı.

HALK KRALİYET AİLESİNİ ÖNEMLİ BULMUYOR

1983’te halkın yüzde 86’sı kraliyet ailesini “önemli” bulurken bu oran 2024’te yüzde 51’e geriledi.

Aynı dönemde monarşinin tamamen kaldırılmasını isteyenlerin oranı yüzde 3’ten 15’e çıktı. “Önemsiz” bulan ama doğrudan kaldırılmasını istemeyenler ise yüzde 10’dan 31’e yükseldi.

TARİHE DAMGA VURAN REKOR DÜŞÜŞ

Araştırma direktörü Alex Scholes, “Monarşiye verilen destek, kayıtlarımızın başladığı tarihten bu yana en düşük seviyesinde. Her zamankinden daha fazla insan geleceğini sorguluyor” dedi.

1983’te halkın yüzde 64,6’sı monarşiyi “çok önemli” görüyordu. Bu oran 2024’te yüzde 24,1’e düştü. Daha önceki en düşük seviye yüzde 27,1 ile 2006’da kaydedilmişti.



Bugün katılımcıların yüzde 26,7’si monarşiyi “oldukça önemli” bulurken, yüzde 20’si “çok önemli değil” ve yüzde 11,2’si ise “hiç önemli değil” yanıtını verdi.

GENÇLER CUMHURİYETTEN YANA

Anket, özellikle gençler arasındaki keskin bölünmeyi de ortaya koydu. “Birleşik Krallık’ta monarşi mi devam etmeli, yoksa seçilmiş bir devlet başkanı mı olmalı?” sorusuna 16-24 yaş grubunun yüzde 67’si “seçilmiş başkan” derken, sadece yüzde 30’u monarşiyi destekledi.



Genel tabloda ise halkın yüzde 58’i monarşiden yana, yüzde 38’i ise seçilmiş bir başkan istiyor.