Kral Charles sarayında enerji tasarrufuna gitti

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, kraliyet ailesinin enerji kullanımını azaltmak için Buckingham Sarayı'ndaki yüzme havuzunun sıcaklığını düşürdüğü, bu nedenle havuzu kullanan bazı saray çalışanlarının üşüdüğü öne sürüldü.

Kral Charles sarayında enerji tasarrufuna gitti

İklim ve çevre konularına yönelik kampanyalara verdiği destekle bilinen Kralı 3. Charles, enerji tüketimini azaltmak amacıyla Buckingham Sarayı'nda bazı kısıtlamalara gitti.

Times gazetesinde yer alan haberde, 'ın tahta geçtikten sonra başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda bulunan havuzun ısısını düşürdüğü ve bu nedenle havuzu kullanan bazı saray çalışanlarının üşüdüğü öne sürüldü.

Haberde, Buckingham Sarayı'ndan bir kaynağın, "Havuzu kullanan birkaç kişi suyun sıcaklığının düştüğünü ve eskisinden biraz daha soğuk olduğunu fark etti. Onlara bizzat Kral'ın ısıtmayı azalttığı söylendi." dediği bildirildi.

Kral Charles sarayında enerji tasarrufuna gitti - 1

SOĞUK KOŞULLARDA YAŞAMAYI SEVİYOR

Bir başka kaynağın ise "Kral Charles dışarıda hava nasıl olursa olsun bir odayı neden oda sıcaklığının üzerinde ısıtmak istediğinizi de bilmek istiyor. Bunu israf olarak görüyor." ifadelerine yer verildi.

Gazetenin haberinde, Kral Charles'ın soğuk koşullarda yaşamaktan ve çalışmaktan hoşlandığı belirtildi.

Kral Charles sarayında enerji tasarrufuna gitti - 2

SARAYDAKİ IŞIKLARI DA DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYOR

Öte yandan, çalışanların, Kral Charles'ın sarayda kullanılmayan odalarda ışıkların açık kalıp kalmadığını kontrol ettiğini gözlemledikleri ve Kral'ın kışın bile pencerelerini açık tutmasıyla bilindiği kaydedildi.

Haberde, Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği bildirildi.

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