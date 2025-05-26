Kral Charles'tan Kanada'da bir ilk: Taht konuşması nedir?

Kral Charles, tahta çıkışının ardından ilk kez Kanada’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Kanada’nın başkenti Ottawa’ya gideceği öğrenilen Charles, salı günü Kanada parlamentosunun 45. yasama dönemini açacak olan "Taht Konuşması"nı gerçekleştirecek.

Bu, Kral Charles’ın prenslik döneminden bu yana Kanada’ya yaptığı 20. ziyaret olacak.



KRAL CHARLES NEDEN KANADA PARLAMENTOSU'NU AÇIYOR?



Kral Charles, Birleşik Krallık'ın yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda ve Karayipler’deki bazı ülkeleri de kapsayan 14 Commonwealth ülkesinin devlet başkanı sayılıyor.

İngiliz Milletler Topluluğu’na (Commonwealth of Nations) üye olan Commonwealth ülkeleri, Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgeleri ve bağlı toprakları tarafından oluşturulmuş gönüllü bir birlik.



TAHT KONUŞMASI NEDİR?



Kanada'da yeni bir yasama dönemi başladığında, hükümetin önceliklerini ve politikalarını açıklamak üzere geleneksel olarak bir "Taht Konuşması" yapılır ve Kanada Parlamentosu’nun Avam Kamarası ve Senato’dan oluşan iki kanadı, bu konuşma yapılmadan herhangi bir kamu işine başlayamaz.



Bu konuşmayı genellikle Kral’ın Kanada’daki en üst temsilcisi olan Genel Vali yapar ancak bu defa taht konuşmasını yeni Başbakan Mark Carney’in davetiyle, bizzat Kral Charles gerçekleştirecek.



EN SON NE ZAMAN BİR KRALİYET ÜYESİ TAHT KONUŞMASI YAPMIŞTI?



BBC'nin aktarımına göre, kraliyetin bizzat Kanada parlamentosunu açması nadir görülen bir durum. En son 1977'de Kraliçe II. Elizabeth, bu konuşmayı ikinci kez gerçekleştirmişti. İlki ise 1957’de yapılmıştı.



Kral Charles ise Kanada parlamentosunu açan ilk erkek hükümdar olacak. Dedesİ Kral VI. George, 1939'da Kanada’yı ziyaretinde bazı yasa tasarılarına kraliyet onayı vermiş olsa da, taht konuşması yapmamıştı.



KRAL NEDEN DAVET EDİLDİ?



Mayıs ayı başında, Başbakan Mark Carney, 45. yasama döneminin açılışında Kral Charles’ın konuşma yapması için resmi davette bulunduğunu açıklamıştı. Bu davetin zamanlaması dikkat çekiciydi, zira Kanada ile komşusu ABD arasındaki ilişkiler son dönemde epey gergin.



ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya çeşitli ticari yaptırımlar uygularken, ülkeyi “51. eyalet” olarak tanımlamıştı. Ayrıca önceki Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan “Vali Trudeau” olarak bahsetmişti.



Başbakan Carney, Kral’ın ziyaretinin “ülkenin egemenliğini vurgulayacağını” söyledi ve bu ziyareti “tarihi bir onur” olarak tanımladı.



Genel Vali Mary Simon da açıklamasında, “Bu ziyaret, Kanada ile monarşi arasındaki kalıcı ilişkiyi gözler önüne seriyor. Şimdi, daha önce hiç olmadığı kadar, demokrasi, eşitlik ve barış gibi ortak değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



KRAL KANADA’DA NE YAPACAK?



Kral Charles ve Kraliçe Camilla, pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.15'te Ottawa’daki Macdonald-Cartier Uluslararası Havalimanı’na inecek ve havalimanında Genel Vali Mary Simon, Başbakan Mark Carney ve eşi Diana Fox Carney tarafından karşılanacak.



Ziyaretin ilk durağı Lansdowne Park olacak. Burada Kraliyet çifti, Kanada’nın kimliğini ve çeşitliliğini temsil eden birey ve kuruluşlarla bir araya gelecek.



Kraliyet çifti daha sonra Kanada Genel Valisi’nin resmi konutu ve monarkın Kanada’daki ikametgahı olan Rideau Hall’a geçecek. Kral Charles burada bir fidan dikme törenine katılacak ve ardından ayrı ayrı Mary Simon ve Mark Carney ile görüşmeler yapacak.



Salı sabahı, Senato’ya askeri tören eşliğinde geçilecek. 3. Kraliyet Kanada Alayı’ndan 100 kişilik bir onur kıtası, bando takımı ve 21 pare top atışı eşliğinde Kral Charles karşılanacak.



Bunun ardından Charles, Kanada Parlamentosu’nun 45. yasama dönemini açacak olan Taht Konuşması’nı gerçekleştirecek.



