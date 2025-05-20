Kral Charles'tan kanser desteği: Biden'a mektup yazdı

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi almasının ardından eski ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazdı. Bu mektupta kendi deneyimini Biden'a anlatarak tavsiye verdiği iddia ediliyor.

Kral Charles'tan kanser desteği: Biden'a mektup yazdı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kralı 3. Charles, eski Başkanı Joe Biden'a mektup yazdı. Prostat kanserinin agresif bir türünün, Biden'ın kemiklerine sıçradığı teşhis edilmişti.

Biden ile birçok kez görüşen 76 yaşındaki Kral, Ocak 2024'te teşhisi konulan bir kanser türü için de tedavi görüyor.

BIDEN'IN TEŞHİSİ

Ofisi, 82 yaşındaki Biden'ın son idrar semptomlarının daha ileri tıbbi değerlendirmeye yol açması ve bunun sonucunda prostat nodülünün keşfedilmesinin ardından cuma günü teşhis konduğunu duyurdu.

En yüksek risk kategorisi ile değerlendirilen Biden, 4. eve kanser ile mücadele ediyor.

Biden'ın ofisi, kendisinin ve ailesinin tedavi stratejilerini doktorlarla birlikte gözden geçirdiğini söyledi.

KRAL CHARLES'IN "KORKUTUCU" DENEYİMİ

Kralın mektubunun içeriği açıklanmadı ancak daha önce kanserle ilgili kendi deneyiminden bahsettiği belirtiliyor.

, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir resepsiyonda kanser gruplarına verdiği destek mesajında, "Her teşhis, her yeni vaka, bu kişiler ve sevdikleri için ürkütücü ve zaman zaman korkutucu bir deneyim olacak" demişti.

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