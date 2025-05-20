Kral Charles'tan kanser desteği: Biden'a mektup yazdı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kralı 3. Charles, eski ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazdı. Prostat kanserinin agresif bir türünün, Biden'ın kemiklerine sıçradığı teşhis edilmişti.

Biden ile birçok kez görüşen 76 yaşındaki Kral, Ocak 2024'te teşhisi konulan bir kanser türü için de tedavi görüyor.



BIDEN'IN KANSER TEŞHİSİ



Ofisi, 82 yaşındaki Biden'ın son idrar semptomlarının daha ileri tıbbi değerlendirmeye yol açması ve bunun sonucunda prostat nodülünün keşfedilmesinin ardından cuma günü teşhis konduğunu duyurdu.



En yüksek risk kategorisi ile değerlendirilen Biden, 4. eve kanser ile mücadele ediyor.



Biden'ın ofisi, kendisinin ve ailesinin tedavi stratejilerini doktorlarla birlikte gözden geçirdiğini söyledi.



KRAL CHARLES'IN "KORKUTUCU" DENEYİMİ



Kralın mektubunun içeriği açıklanmadı ancak daha önce kanserle ilgili kendi deneyiminden bahsettiği belirtiliyor.



Kral Charles, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir resepsiyonda kanser gruplarına verdiği destek mesajında, "Her teşhis, her yeni vaka, bu kişiler ve sevdikleri için ürkütücü ve zaman zaman korkutucu bir deneyim olacak" demişti.