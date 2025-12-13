Kral Charles'tan kanser tedavisi açıklaması. "Yeni yılda azaltılacak"

Buckingham Sarayı, Kral III. Charles’ın kanserle mücadelesine ilişkin kişisel bir mesajının Cuma günü Britanya televizyonlarında yayımlanacağını duyurmuştu.

77 yaşındaki Charles’a, Şubat 2024’te prostatla ilgili bir müdahale sonrası yapılan testlerde türü açıklanmayan bir kanser teşhisi konmuştu. Kral, bir süre kamuoyundan uzak kaldığı dönemin ardından bu yıl nisan ayında yeniden yoğun bir programla halka açık görevlerine dönmüştü.

Kasım sonunda Clarence House’da kaydedilen televizyon mesajı, kanser taramalarının önemine de vurgu yapıyor ve Channel 4’un Cancer Research UK ile birlikte yürüttüğü “Stand Up to Cancer” kampanyasının bir parçası olarak yayımlanıyor.

“MEMNUNİYET DUYUYORUM”

Kral Charles, yayında yaptığı açıklamada tedavisinin olumlu ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Erken teşhis, etkili müdahale ve doktorlarımın talimatlarına uymam sayesinde, kanser tedavisi programımın yeni yılda azaltılabileceği haberini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.”

Kral daha önce de hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, bu sürecin kendisine “insanlığın en iyi yönlerini” gösterdiğini söylemişti. Ayrıca hem Charles’ın hem de gelini Galler Prensesi Kate’in hastalıkla ilgili açık konuşması, yardım kuruluşlarına göre, birçok hastaya moral veriyor ve kanserle mücadelede yaşanan zorlukların daha rahat ifade edilmesini sağlıyor.