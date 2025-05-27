Kral Charles'tan Trump eleştirisi: "Kanada, Kanada olarak kalacak"

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı 51. eyalet yapma yönündeki söylemlerine karşı sembolik bir ziyaret gerçekleştiren Kral Charles, yaklaşık 70 yıl sonra Kanada parlamentosunun açılışını gerçekleştiren ilk İngiliz hükümdarı oldu.



Kral Charles’a, eşi Kraliçe Camilla eşlik etti. İkili, Kraliyet Atlı Polisi'nin eşliğinde atlı arabayla Senato'ya geldi ve törenle karşılandı.

Senato’da yaptığı konuşmada, isim belirtmeden Trump'ı sakin bir dille eleştiren Charles, "Kanada'nın Kanada olarak kalacağını" ifade etti.

Charles, "Demokrasi, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, kendi kaderini tayin hakkı ve özgürlük, Kanadalıların değer verdiği ve hükümetin korumaya kararlı olduğu değerlerdir." dedi.



Kanada'nın "güçlü ve özgür" yapısına vurgu yapan İngiltere Kralı'nın, tahtında oturarak yaptığı konuşmada, "Kanada'nın Kanada olarak kalacağına" vurgu yapması parlamento üyeleri tarafından büyük alkış aldı.



Yaklaşık yarım saat süren konuşmasında İngiltere Kralı, egemenlik vurgusunun yanı sıra, "uygun fiyatlı konut, çevre, Kanada yerlilerinin sorunları ve sınır güvenliği" gibi konulara da değindi.

16 ÜLKENİN DEVLET BAŞKANI KONUMUNDA



İngiltere Kralı 3. Charles, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda bulunuyor.



Hükûmetin yeni dönem planlarını içeren konuşma, Başbakan Mark Carney'nin ekibi tarafından kaleme alındı; ancak Kanada'ya duyduğu sevgiyi belirten cümleler doğrudan Kral Charles’a ait.



Her ne kadar Kanada’da günlük yaşamda monarşi öne çıkmasa da, paralar üzerinde kralın portresi bulunuyor ve ordu birimlerinde “kraliyet” unvanı taşınıyor. Buna rağmen Angus Reid Enstitüsü’nün aynı gün yayımladığı başka bir ankete göre, Kanadalıların yüzde 83’ü kralın ziyaretine karşı ya kayıtsız ya da ilgisiz durumda.

TRUMP'IN KANADA'NIN ABD'YE BAĞLANMASI ISRARI



ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk günlerden itibaren Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler üzerinden tartışma yaşamıştı.



Trump, ABD'nin her yıl Kanada'ya 100 milyarlarca dolarlık sübvansiyon sağladığını ileri sürerek, bu desteğin ancak Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelmesi durumunda "mantıklı" olacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.



Paylaşımında "yıllar önce yapay bir çizgiyle ayrılan" iki ülke arasında artık bir sınır olmaması gerektiğini savunan Trump, "Bu toprak kütlesinin nasıl da güzel olacağını düşünün. Her açıdan avantajlı, hiçbir dezavantajı yok. Bu, zaten olması gereken bir şeydi." ifadelerini kullanmıştı.

