'Kral'a da milyon dolarlara da ne olduğu belli değil

Genç yaşta gelen zenginlik, yatırımcıların şüphesiyle yerle bir oldu.
24 yaşındaki Kanadalı Aiden Pleterski, Kanada'da yatırımcılarını 29 milyon dolar dolandırdığı iddiasından kurtulmaya çalışırken baba Pleterski, oğlunun kaçırıldığını öne sürdü.
Babasının iddiasına göre Pleterski, 2,1 milyon dolar fidye isteyen zanlılar tarafından Ontario eyaletine götürülerek işkenceye uğradı.
Geçen Aralık ayında yaşandığı belirtilen bu olayın ardından ailenin sürekli tehdit telefonları aldığı da iddialar arasında.
CBS'in haberine göre Pleterski'nin avukatları, kaçırılma haberleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Kaçırılma olayıyla ilgili şimdiye dek şüpheliler ortaya çıkmazken herhangi bir tutuklamanın yapılıp yapılmadığı da net değil.
Pleterski'nin aralarında McLaren Senna gibi lüks markaların bulunduğu 10 farklı spor arabası olduğu bilirken mahkeme tutunaklarına göre;
Pleterski özel jetlerle uçtu ve göl kenarındaki bir malikaneye aylık 45 bin dolardan fazla kira ödedi.
Pleterski’nin avukatı, müvekkilinin kendisine yöneltilen iddiaların çoğuna itiraz ettiğini aktarırken ayrıca dolandırılan yatırımcılardan gelen mali iddiaların “aşırı derecede abartılı” olduğunu düşündüğünü söylüyor.
Mağdur tarafından avukatıysa 29 milyon dolarlık borcun, buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu belirtiyor.