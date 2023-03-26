'Kral'a da milyon dolarlara da ne olduğu belli değil

Genç yaşta gelen zenginlik, yatırımcıların şüphesiyle yerle bir oldu.



24 yaşındaki Kanadalı Aiden Pleterski, Kanada'da yatırımcılarını 29 milyon dolar dolandırdığı iddiasından kurtulmaya çalışırken baba Pleterski, oğlunun kaçırıldığını öne sürdü.

Babasının iddiasına göre Pleterski, 2,1 milyon dolar fidye isteyen zanlılar tarafından Ontario eyaletine götürülerek işkenceye uğradı.

Geçen Aralık ayında yaşandığı belirtilen bu olayın ardından ailenin sürekli tehdit telefonları aldığı da iddialar arasında.

CBS'in haberine göre Pleterski'nin avukatları, kaçırılma haberleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.