Kralı uyuşturucu bağımlıları korumuş: Penguen teftiş etmişti

Norveç Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı açıklamada, 30 kraliyet muhafızının özel bir parti sırasında yasa dışı uyuşturucu kullandığına ilişkin bilgi alındığı ve daha sonra askerlerin uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiği belirtildi.



Askerlerin orduyla ilişiklerinin kesileceği ifade edilen açıklamada, kraliyet muhafızlarının ne tür uyuşturucu aldıklarına dair bilgi verilmedi.



Kraliyet Muhafızları Birliği, ülkedeki kraliyet ailesinin mensuplarını korumakla görevli. Birlik ayrıca Nobel Barış Ödülü de dahil olmak üzere özel etkinliklerde görev alıyor.



Norveç, 2015'ten beri kadın ve erkekler için askerlik hizmetini zorunlu kılıyor.

PENGUEN TEFTİŞ ETMİŞTİ

Kraliyet Muhafızları son olarak bir Penguen tarafından teftiş edilmişti. Penguen Olav 2005 yılında Norveç ordu mensuplarından madalya alarak albay olmuş ve Norveç Kraliyet Muhafız Alayı’nın onursal komutanlığına atanmıştı.



Albaylığa terfi ettiği gün de tören kıtasını teftiş eden penguen Olav, gerçek boyunda yapılan heykelini de ziyaret etmişti. Hatta bir Norveçli subay “Ülkenin en seçkin birliğinin komutanlığına en uygun pengueni seçtiğimizden eminiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Norveç Kraliyet Ailesi'ni korumakla görevli olan Kraliyet Muhafızları'nın, Edingburgh hayvanat bahçesindeki penguenlere olan ilgisi 1972 yılında, bu alayın, Edinburgh Askeri Bando Gösterisi'ne katılmak üzere bu kente gelmesine uzanıyor.



O tarihte muhafızların başında bulunan Teğmen Nils Olav, hayvanat bahçesindeki bir pengueni çok sevmiş ve onu kendi birliklerinin maskotu ilan etmiş.



Gösteri için Edinburgh'a her gelişlerinde birlikten özel ilgi gören o penguen, daha sonra 1980 yılında Norveç Kraliyet Muhafızları'nın fahri üyesi olmuş.



Birliğin maskotu olan ve törenle fahri üye yapılan ilk penguen 1987’de ölmüş. Ancak ilk penguenin soyundan gelen ikinci ve üçüncü pengueni de Kraliyet Muhafızları'nın fahri üyesi yapan Norveç ordusu, aynı geleneği günümüze kadar ulaştırmış.