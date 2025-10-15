Kraliçe arıların ömrü kısalıyor: Koloniler yok olma riskiyle karşı karşıya

Bilim insanları, bombus arısı kraliçelerinin, yaşamlarının erken dönemlerinde karşılaştığı iklim değişikliğine bağlı çevresel değişim ve baskıların, yaşam süreleri ile üreme kapasitelerini azalttığını ortaya koydu.



Almanya'daki Regensburg Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, 2000-2014 döneminde "Bombus terrestris" türü arılara ilişkin uzun süreli saha verileri incelendi.

"Journal of Animal Ecology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı kalmadığını, mevsimsel hava olaylarının zamanlaması ve şiddetindeki değişimlerin de bombus arılarının yaşamı üzerinde önemli rol oynadığını tespit etti.



Araştırmada, kraliçe arıların yaşamlarının erken dönemlerinde iklim koşullarındaki değişimlere maruz kalmasının yaşam süresi ve üreme kapasitelerini ciddi şekilde etkilediği, ılıman kışların ise arıların erken uyanıp enerji rezervlerini tüketmesine yol açarak ilkbaharda hayatta kalma ve yeni koloni kurma şanslarını azalttığı belirlendi.

POLEN VE NEKTAR TOPLAMA FAALİYETLERİ KISITLANDI



Mevsim dışı şiddetli yağışların da arıların yaşamını zorlaştırdığını vurgulayan araştırmacılar, yağışların, polen ve nektar toplama faaliyetlerini kısıtladığı için arıların besin bulmasını güçleştirdiğini aktardı.



Çalışmanın Başyazarı Dr. Ruth Archer, bombus arılarının yalnızca yabani çiçeklerin değil, tarım ürünlerinin tozlaşmasında da kilit rol oynadığını belirterek, iklim değişikliğinin bu türler üzerindeki olumsuz etkilerinin ekosistemler ve tarım açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

